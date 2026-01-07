پخش زنده
رئیس پلیس آگاهی گیلان از دستگیری ۳ نفر و کشف ۵ فقره سرقت و یک فقره جعل و توقیف یک دستگاه خودرو در رشت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ علیرضا حدادی با اشاره به اقدامات پلیسی کارآگاهان پلیس آگاهی مرکز استان، از دستگیری ۳ نفر و کشف ۵ فقره سرقت، یک فقره جعل و توقیف یک دستگاه خودرو در روز گذشته خبر داد.
رئیس پلیس آگاهی استان گیلان در پایان رعایت نکردن نکات حفاظتی را مهمترین عامل سوء استفاده مجرمان عنوان کرد و گفت: یکی از اصلیترین و مهمترین اولویتهای پلیس، برخورد با جرایم و پیشگیری از وقوع آن است که این مهم با تلاش شبانهروزی کارکنان انتظامی به جد دنبال میشود.