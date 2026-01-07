به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،اردوی جهادی خدمات درمانی،بهداشتی با اعزام تیم پزشکی اعم از پزشکان متخصص و عمومی و همچنین تیم مشاوره ایی بمدت یکروز در روستای چیل آباد ارزوئیه جهت ارائه خدمات درمانی و دارویی کاملا رایگان در خدمت عموم مردم این روستا و روستاهای همجوار بودند.

آقای امیری مدیر شبکه بهداشت و درمان ارزوئیه گفت : این اردو جهت درمان بیمارانی که مشکل ایاب،ذهاب دارند و به هر طریق دیگری که مشکل مراجعه به بیمارستان و درمانگاهها را داشتند بصورت کاملا رایگان و با ارائه کلیه خدمات درمانی شکل گرفت.



