اردوی جهادی خدمات درمانی،بهداشتی با اعزام یک گروه از پزشکان متخصص کار خود را در روستای چیل آباد ارزوئیه اغاز کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،اردوی جهادی خدمات درمانی،بهداشتی با اعزام تیم پزشکی اعم از پزشکان متخصص و عمومی و همچنین تیم مشاوره ایی بمدت یکروز در روستای چیل آباد ارزوئیه جهت ارائه خدمات درمانی و دارویی کاملا رایگان در خدمت عموم مردم این روستا و روستاهای همجوار بودند.
آقای امیری مدیر شبکه بهداشت و درمان ارزوئیه گفت : این اردو جهت درمان بیمارانی که مشکل ایاب،ذهاب دارند و به هر طریق دیگری که مشکل مراجعه به بیمارستان و درمانگاهها را داشتند بصورت کاملا رایگان و با ارائه کلیه خدمات درمانی شکل گرفت.