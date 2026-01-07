به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، در آیین تجلیل از قهرمانان و مدال آوران المپیاد استعداد‌های برتر ورزشی استان که با حضور مسئولان برگزار شد از صدا وسیمای خراسان جنوبی برای پوشش رسانه‌ای هفتمین المپیاد استعداد‌های برتر بسکتبال تقدیر شد.

مسابقات هفتمین المپیاد استعداد‌های برتر بسکتبال با حضور تیم‌هایی از استان‌های مختلف کشور برگزار شد و به مدت ۶۰۰ دقیقه به صورت زنده از شبکه‌های خاوران و خبر ۲ پخش شد.

شبکه خاوران به‌طور ویژه در این رویداد، پوشش کاملی از رقابت‌ها داشت و لحظات حساس و مهم این مسابقات را برای مخاطبان به نمایش گذاشت.

همچنین در این مراسم از ۲۱ ورزشکار المپیاد‌های ورزشی خراسان جنوبی تجلیل شد.

خانواده شهید ورزشکار هادی کاردیده و همچنین خانواده مرحوم حسن دهقان پیشکسوت ورزش دو و میدانی در این آیین حضور داشتند و مورد تقدیر قرار گرفتند.



