رئیس دادگستری شهرستان جیرفت تأکید کرد: دستگاه قضایی همواره حامی برنامههای توسعهای و اشتغالزایی است که موجب پویایی اقتصاد و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی میشوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان سلمان اعظمی، در دیدار با رئیس جدید اداره حفاظت محیط زیست شهرستان جیرفت، بر همکاری همهجانبه قضایی و اجرایی برای حفاظت از منابع طبیعی و میراث ملی تأکید کرد.
وی انتصاب مدیر جدید محیط زیست را گامی مهم در مسیر ارتقای حفاظت از سرمایههای طبیعی دانست و برای وی در انجام مأموریت خطیر پیش رو، آرزوی توفیق کرد.
رئیس دادگستری با تأکید بر جایگاه محیط زیست به عنوان امانتی الهی و نقش آن در توسعه پایدار اظهار داشت: دستگاه قضایی همواره حامی برنامههای توسعهای و اشتغالزایی است که موجب پویایی اقتصاد و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی میشوند؛ اما هیچ توسعهای نباید سلامت محیط زیست و جامعه را به خطر اندازد و همه طرحها باید با رعایت دقیق قوانین زیستمحیطی اجرا شوند.
وی همچنین اعلام کرد: دستگاه قضایی شهرستان با تمام ظرفیت قانونی خود پشتیبان متخصصان و مجریان عرصه محیط زیست خواهد بود و هرگونه تعدی یا تخلفی که سلامت جامعه و حیات طبیعی را تهدید کند، با جدیت و سرعت رسیدگی خواهد شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان جیرفت نیز ضمن تقدیر از حمایتهای دستگاه قضایی، گزارشی از اولویتها و برنامههای آتی این اداره ارائه کرد و اظهار داشت: حفاظت از محیط زیست، مأموریتی ملی و فرابخشی است و با اتکال به خداوند و پشتوانه قوی قضایی، با دقت و تلاش مستمر، در جهت صیانت از عرصههای طبیعی و تنوع زیستی شهرستان گام خواهیم برداشت.