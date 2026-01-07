پخش زنده
در مجمع عالی بسیج شهرستان خوی مسائل شهرستان بررسی علمی و طرحهای اجرایی مبتنی بر ظرفیت نخبگانی بسیج ارائه می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ اجلاسیه سالانه مجمع عالی بسیج شهرستان خوی با رویکرد مسئلهمحوری و ارائه راهکارهای عملیاتی، در سالن اجتماعات شهید کوچری فرمانداری برگزار شد.
این اجلاسیه با حضور مسئولان شهرستان، اعضای شورای اداری، شورای تأمین و جمعی از اندیشمندان و نخبگان بسیجی برگزار و محور اصلی آن بررسی علمی مسائل شهرستان و ارائه طرحهای اجرایی مبتنی بر ظرفیت نخبگانی بسیج بود.
سردار مصطفی آقایی فرمانده سپاه شهرستان خوی در این اجلاسیه با اشاره به شکلگیری مجمع عالی بسیج در سال ۱۳۹۲ به دستور فرماندهی معظم کل قوا، گفت: مجمع بسیج یک ساختار اندیشهورز و راهبردی است که مأموریت آن شناسایی دقیق مسائل، تولید فکر و کمک به حل مشکلات اجرایی کشور و شهرستانهاست.
وی افزود: بسیج با تکیه بر ظرفیت اندیشمندان و متخصصان خود در کنار مسئولان اجرایی میتواند نقش مؤثری در پیشبرد توسعه متوازن، عدالتمحور و پایدار ایفا کند و خروجی این مجامع باید در خدمت تصمیمسازی و اقدام عملی قرار گیرد.
فرمانده سپاه خوی با تأکید بر ضرورت گفتمانسازی حول منویات مقام معظم رهبری اظهار داشت: انسجام فکری، وحدت نظر و همافزایی میان اقشار مختلف بسیج و دستگاههای اجرایی، زمینهساز عبور از چالشها و حل مسائل مبتلابه جامعه خواهد بود.
سرهنگ قهرمان عیوضلو معاون اقشار و مسئول ستاد تخصصی بسیج اقشار و متخصصین سپاه شهدانیز با تشریح روند فعالیت مجمع عالی بسیج شهرستان خوی گفت: امسال شش کارگروه تخصصی با حضور اندیشمندان، نخبگان و مسئولان اجرایی مرتبط تشکیل و پس از برگزاری جلسات متعدد، طرحهای تحقیقاتی و راهکارهای عملیاتی تدوین و تکمیل شد.
وی افزود: این کارگروهها شامل اقتصاد و زیربنایی با محور یکپارچهسازی زنجیره ارزش از تولید تا صادرات با رویکرد توسعه پایدار، فرهنگی اجتماعی با موضوع رشد فعالیتهای محافل و عزاداریهای انحرافی در قالب هیئتهای مذهبی، زنان و خانواده با محور توانمندسازی و آسیبشناسی مشکلات زنان بدسرپرست و بیسرپرست، سلامت و محیط زیست با موضوع بررسی موانع توسعه شبکه فاضلاب، آموزش تحقیقات و فناوری اطلاعات با محور بررسی پیامدهای بهکارگیری دوباره معلمان بازنشسته و آموزش و تربیت با موضوع علل نارسایی آموزش مقدماتی قرآن در پایان دوازده سال تحصیلی بوده است.
سرهنگ عیوضلو با تأکید بر اینکه خروجی این کارگروهها صرفاً نظری نیست، بیان کرد : نتایج بهدستآمده میتواند به عنوان پشتوانه فکری و اجرایی در اختیار مدیران شهرستان قرار گیرد و مسیر تصمیمگیریهای دقیقتر را هموار سازد.
در بخش پایانی اجلاسیه، محمود حسنپور مسئول مجمع عالی بسیج شهرستان خوی ضمن جمعبندی موضوعات ارائهشده، بر استمرار فعالیتهای علمی و مسئلهمحور مجمع تأکید کرد و گفت: مجمع عالی بسیج با هدف کمک به حل مسائل واقعی مردم و همیاری با مسئولان اجرایی شکل گرفته و این مسیر با قوت ادامه خواهد یافت.
وی همچنین کسب عنوان برتری سردار مصطفی آقایی فرمانده سپاه خوی در جشنواره مالک اشتر را تبریک گفت و از تلاشها و مجاهدتهای مجموعه سپاه و بسیج شهرستان خوی در عرصههای مختلف فرهنگی اجتماعی و خدماتی قدردانی کرد.
این اجلاس با قرائت بیانیه پایانی، جمعبندی نهایی موضوعات کارگروهها و تجلیل از تعدادی از نخبگان بسیجی به کار خود پایان داد.