پخش زنده
امروز: -
امام جمعه عباسآباد با تأکید بر لزوم کنترل بازار و نظارت جدی بر قیمتها، جلوگیری از سوءاستفادهها را از مهمترین وظایف دستگاههای اجرایی دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ حجتالاسلام احمدی در دهمین جلسه شورای اداری شهرستان عباسآباد با اشاره به سیره و مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی گفت: اخلاص، خدمت بیمنت به مردم و ولایتمداری از شاخصههای اصلی مسئولان در نظام اسلامی است و هر جا انسان خود را نبیند و همه چیز را در راه خدا و مردم تقدیم کند، به حقیقت وجهالله نزدیک میشود.
وی با بیان اینکه امروز مسئولیت سنگینی بر دوش مدیران و کارگزاران نظام قرار دارد، افزود: همه ما در برابر مردم، شهدا و در پیشگاه خداوند پاسخگو هستیم و باید با روحیه انقلابی و جهادی در عرصه خدمترسانی حضور داشته باشیم.
امام جمعه عباسآباد با تأکید بر تقویت ولایتمداری در فضای اداری کشور تصریح کرد: اساس دشمنی استکبار با جمهوری اسلامی، هدف قرار دادن خیمه ولایت است و نباید اجازه داد گفتار یا رفتار مسئولان موجب تضعیف دین، انقلاب و رهبری شود.
خطیب جمعه عباسآباد، کنترل بازار، نظارت دقیق بر قیمتها و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده را از وظایف مهم دستگاههای اجرایی دانست و بر ضرورت وحدت و هماهنگی میان مسئولان شهرستان تأکید کرد و از همراهی فرماندار، دادستان، نیروهای نظامی و انتظامی و سایر مدیران قدردانی نمود.
حجتالاسلام احمدی با اشاره به انتخابات پیشرو، خواستار برنامهریزی ویژه برای ارتقای جایگاه شوراها شد و گفت: شوراها ظرفیت بزرگی برای خدمترسانی هستند و باید افراد توانمند، متعهد، متخصص و دلسوز، بهویژه با توجه به ظرفیت بالای روستاهای غرب مازندران، وارد این عرصه شوند.
وی در پایان، حضور میدانی اعضای شورای تأمین و عملکرد هماهنگ دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی شهرستان را مثبت ارزیابی کرد.