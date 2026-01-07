وزیر میراث‌فرهنگی با تبیین جایگاه کشتی در منظومه هویت تاریخی و اجتماعی ایران، تصریح کرد: کشتی در ایران، نهادی تمدنی است که در طول تاریخ، حامل غرور ملی، سازنده سرمایه اجتماعی و بازتولیدکننده هویت فرهنگی ایرانیان بوده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سیدرضا صالحی‌امیری در آیین افتتاح موزه افتخارات کشتی ایران، ورزش کشتی را یکی از بنیادی‌ترین مؤلفه‌های هویت تاریخی و فرهنگی ایران دانست و گفت: ورزش قهرمانی در ایران، عرصه‌ای برای بازتولید غرور ملی، تقویت همبستگی اجتماعی و خلق نشاط جمعی در مقیاس یک ملت است.

وی با تفکیک دو رویکرد نسبت به کشتی افزود: نگاه نخست، نگاهی رویدادمحور و نتیجه‌گراست که کشتی را در سطح مدال، المپیک و رقابت‌های آسیایی تحلیل می‌کند؛ اما نگاه دوم، که به‌مراتب عمیق‌تر و پایدارتر است، کشتی را به‌مثابه یک پدیده هویتی و فرهنگی می‌نگرد. از این منظر، کشتی بخشی از حافظه تاریخی، غرور ملی و زیست‌جهان فرهنگی ایرانیان است.

صالحی‌امیری با تاکید بر ماندگاری کشتی در تاریخ اجتماعی ایران تصریح کرد: علت ماندگاری کشتی و قهرمانان آن، نه صرفاً موفقیت‌های ورزشی، بلکه پیوند عمیق این رشته با ساختار‌های فرهنگی، اخلاقی و هویتی جامعه ایرانی است. کشتی در ایران به یک سرمایه نمادین تبدیل شده و این سرمایه، نسل‌به‌نسل بازتولید شده است.

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به نقش مدیریت در صیانت از این سرمایه اجتماعی گفت: علیرضا دبیر نماینده نسلی است که هم در میدان قهرمانی، تولیدکننده غرور ملی بود و هم در عرصه مدیریت، توانست این سرمایه نمادین را به ساختار نهادی و پایدار تبدیل کند. مجموعه‌ای که امروز شاهد آن هستیم، فراتر از یک فضای فیزیکی یا کارکرد موزه‌ای است؛ اینجا بخشی از جغرافیای فرهنگی ایران معاصر است.

او ادامه داد: ورزشگاه آزادی و فضا‌های مشابه آن، بخشی از حافظه جمعی ملت ایران را در خود جای داده‌اند. ماندگاری این خاطره‌ها، ناشی از پیوند عمیق ورزش با هویت فرهنگی این سرزمین است.

صالحی‌امیری با تاکید بر ضرورت گسترش کارکرد اجتماعی کشتی خاطرنشان کرد: کشتی باید از چارچوب سالن‌ها و تشک‌ها عبور کرده و به متن جامعه وارد شود؛ به مدارس، دانشگاه‌ها و زیست روزمره مردم. تنها در این صورت است که کشتی می‌تواند به عاملی مؤثر در تقویت غرور، غیرت و انسجام ملی تبدیل شود.

وی با اشاره به جایگاه اسطوره‌ای جهان‌پهلوان غلامرضا تختی اظهار کرد: در تاریخ ایران، تنها قهرمانانی ماندگار می‌شوند که تصویر مردم را در باور و دل خود حمل می‌کنند. تختی نماد این پیوند اخلاق، مردم‌داری و قهرمانی است و به همین دلیل، فراتر از زمان خود زیسته و در حافظه تاریخی ملت باقی مانده است.

وزیر میراث‌فرهنگی در ادامه با اشاره به پشتوانه تمدنی کشتی گفت: کشف جام ارجان در عمق ۸۰ متری زمین در منطقه بهبهان، سندی انکارناپذیر از قدمت بیش از ۳۰۰۰ ساله ورزش در ایران است. نقش پنج حلقه و تصویر ورزش‌هایی، چون کشتی بر این جام، نشان می‌دهد که مفهوم رقابت ورزشی و آیین‌های بدنی، ریشه‌ای کهن در تمدن ایرانی دارد.

او افزود: کشتی نه‌تنها در اسناد باستان‌شناختی، بلکه در متون حماسی همچون شاهنامه نیز حضوری پررنگ دارد و این استمرار تاریخی، گواه آن است که کشتی بخشی از هویت درونی و ماندگار ایرانیان است.

صالحی‌امیری با اعلام صدور مجوز رسمی موزه افتخارات کشتی ایران گفت: تمام آثار این موزه به‌عنوان اموال ملی ثبت خواهد شد و این مجموعه در آینده‌ای نزدیک، جایگاه یک موزه ملی و سپس جهانی را کسب خواهد کرد.

وی در پایان با قدردانی از جامعه بزرگ کشتی کشور تاکید کرد: دولت خود را قدردان قهرمانان، پیشکسوتان و مدیرانی می‌داند که با خلق غرور و نشاط ملی، سرمایه‌ای ماندگار برای ایران زمین آفریده‌اند.