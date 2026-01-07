مدیرعامل شرکت توانیر گفت: مسیر درست این است که دولت به نقش حداقلی در خرید و فروش برسد و برق مورد نیاز مصرف‌های بالاتر از الگو از طریق تابلوی برق آزاد، برق سبز و گواهی صرفه‌جویی تأمین شود تا هم سرمایه‌گذاری جذاب شود و هم فشار یارانه‌ای کاهش یابد.

خبرگزاری صدا و سیما، به گزارشبه نقل از توانیر، مدیرعامل شرکت توانیر در همایش دانش‌افزایی مدیران و ذی‌نفعان بازار برق، با اشاره به اصلاحات روابط مالی و افزایش سهم معاملات از مسیر بورس و قرارداد‌های دوجانبه گفت: ریل‌گذاری‌های مناسبی انجام شده، اما برای کشف قیمت شفاف و رقابت کامل، باید سهم بازار افزایش یابد و نقش دولت در خرید و فروش کاهش پیدا کند.

مصطفی رجبی‌مشهدی با تأکید بر اینکه هدف، فشار بر بخش مولد کشور نیست، افزود: تمرکز سیاست‌ها باید بر مدیریت مصرف‌های نامتعارف باشد؛ یعنی کسانی که بیش از الگوی مصرف، برق می‌خواهند، از مسیر بازار و با قیمت‌های مبتنی بر سازوکار‌های رقابتی تأمین کنند.

مدیرعامل شرکت توانیر همچنین به شکاف میان قیمت تمام‌شده و قیمت فروش اشاره کرد و گفت: ادامه کسری منابع، بدهی‌ها را بازتولید می‌کند و در نهایت توان سرمایه‌گذاری و پایداری شبکه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

مصطفی رجبی‌مشهدی در پایان بر نقش مدیران و ذی‌نفعان بازار برق برای ارائه پیشنهاد‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: گذار به بازار کارآمد باید مرحله‌ای و منطقی باشد و موفقیت آن، به تقویت فضای کسب‌وکار و جذاب‌کردن مشارکت بخش خصوصی گره خورده است.