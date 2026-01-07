پخش زنده
حسینیه شهر همدان جایی که محل اقامه نماز جمعه بود حالا میزبان ورزش صبحگاهی در روزهای هفته شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، این برنامه که به پیشنهاد امام جمعه شهر همدان انجام شده است در روزهای سرد سال میزبان بانوان ورزشکاری است که حالا در فضایی گرم و راحت ورزش میکنند.
همدان چند ماهی هست آغاز گر یک حرکت تازه در فضایی عبادی شده و این فضا را به کارکردی ورزشی هم تبدیل کرده است.
حالا هر روز بانوان شهر برای اینکه بانشاط باشند و سالم به حسینیه شهر میآیند و قرار است دیگر ایستگاههای ورزشی شهر هم به این حرکت نو بپیوندند.