به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه تلویزیونی «جونمون» که به‌زودی از شبکه نسیم روی آنتن می‌رود، از زوج‌های جوانی که به‌تازگی زندگی مشترک خود را آغاز کرده‌اند و هنوز صاحب فرزند نشده‌اند، دعوت می‌کند تا به‌عنوان شرکت‌کننده در این برنامه حضور یابند.

علاقه‌مندان به شرکت در این برنامه می‌توانند با ارسال یک ویدئوی کوتاه معرفی از خودشان در کنار همسرشان، در فرآیند انتخاب شرکت‌کنندگان قرار بگیرند.

زوج‌های متقاضی برای ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند از طریق لینک https://zil.ink/joonemoon اقدام کنند.

برنامه «جونمون» با نگاهی صمیمی و متفاوت به زندگی زوج‌های جوان، به‌زودی از شبکه نسیم سیما پخش خواهد شد.