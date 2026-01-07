رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از تشکیل قرارگاه مقابله با احتکار کالای اساسی با هدف رصد، پیشگیری و برخورد قاطع با هرگونه احتکار، اخلال در نظام توزیع و سوءاستفاده سوداگران اقتصادی از شرایط اقتصادی کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار حسین رحیمی گفت: قرارگاه مقابله با احتکار کالا‌های اساسی با محوریت پلیس امنیت اقتصادی فراجا و با بهره گیری از ظرفیت سایر سازمان‌ها و نهاد‌ها به صورت شبانه‌روزی پایش وضعیت بازار کالا‌های اساسی و مقابله با محتکران کالای اساسی را در سراسر کشور در دستور کار خود قرار داده است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه بر اساس گزارش‌های دریافتی، ذخایر کالا‌های اساسی کشور در وضعیت مناسب و مطلوبی قرار دارد و هیچ‌گونه کمبودی در تأمین نیاز‌های عمومی وجود ندارد، ادامه داد: همچنین همکاری لازم با گمرکات مختلف کشور برای ترخیص کالا‌های اساسی انجام تا در کمترین زمان ممکن کالای اساسی وارد چرخه توزیع شود.

وی با تاکید براینکه با اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی، نظارت‌ها بر زنجیره تأمین، توزیع و قیمت‌گذاری کالا‌ها تشدید شده و دستگاه‌های مسئول با هماهنگی بایسته در حال انجام مأموریت‌های محوله هستند تا از بروز هرگونه سوءاستفاده جلوگیری شود، گفت: با محتکران و اخلال‌گران اقتصادی و هرگونه اقدام سودجویانه که امنیت اقتصادی و آرامش جامعه را خدشه‌دار کند، برابر قانون و بدون اغماض برخورد خواهد شد.



رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به تشکیل تیم‌های بازرسی تلفیقی با سازمان‌های متولی و بازدید از بیش از دو هزار واحد صنفی و انبار نگهداری کالا، گفت: در این رابطه تعدادی از انبار‌ها و مرکز نگهداری کالای احتکاری و متخلف شناسایی و پلمب شدند.

سردار رحیمی با اشاره به کشف ۱۸۶ هزار تن انواع کالای اساسی احتکاری از ابتدای سال تا کنون، افزود: در این رابطه ۸۷۹ متهم دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد.

سردار رحیمی از شهروندان خواست تا اخبار و اطلاعات بازار را صرفا از مراجع رسمی دنبال کرده و از توجه به شایعات پرهیز کنند. او بیان داشت: بدون شک با همکاری و همراهی مردم بهتر و سریعتر میتوان با جرایم و مفاسد اقتصادی برخورد کرد از این رو هموطنان گرامی می‌توانند اخبار و اطلاعات خود در خصوص احتکار و عرضه نکردن کالا و ... را بصورت شبانه روزی با شماره تلفن ۳۰۱۱۰ پلیس امنیت اقتصادی در میان بگذارند.