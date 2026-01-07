پخش زنده
از امروز افراد تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی در دهکهای اول تا سوم خرید کالابرگی خود را آغاز کردند و خرید سایر دهکها هم طبق برنامه اعلامی انجام میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد: همه خانوارهای ایرانی مشمول طرح جدید کالابرگ الکترونیکی هستند.
شیخی با اشاره به اینکه امروز خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در دهکهای اول تا سوم میتوانند برای خرید طرح کالابرگ الکترونیکی به فروشگاههای تحت پوشش مراجعه کنند افزود: سایر یزدیها در دهک سوم هم از روز جمعه میتوانند خرید کالابرگ خود را آغاز کنند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زمان آغاز خرید برای دهکهای سوم تا هفتم را هم روز دوشنبه هفته آینده اعلام کرد.
وی یکشنبه ۲۸ دی ماه را هم زمان آغاز خرید برای دهکهای بعدی اعلام کرد.
شیخی افزود: در مرحله نخست این طرح، ۴ میلیون تومان اعتبار به ازای هر نفر به حساب بانکی سرپرست خانوار واریز شده و پس از آن ماهانه یک میلیون تومان اعتبار برای خرید کالاهای اساسی تخصیص مییابد.
وی اظهار داشت: تمامی یارانه بگیران فعلی، حذف شدگان یک سال اخیر، بازنشستگان و کارمندان بصورت خودکار مشمول این طرح هستند و نیازی به ثبت نام ندارند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در پایان خاطر نشان کرد: سایر متقاضیان دریافت کالا برگ هم میتوانند از روز شنبه به مدت ۱۵ روز به سامانه hemayat.sfara.ir درخواست خود را ثبت کنند.
