به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سرهنگ سلمان خواست خدایی مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان کهگیلویه و بویراحمد در این نشست با اشاره به اهمیت حفظ هویت ایرانی اسلامی گفت: دشمنان همواره در تلاش‌اند تا با تحریف اسناد، هویت ایران اسلامی را خدشه‌دار کنند از این‌رو باید در گردآوری و بازسازی اسناد دفاع مقدس اهتمام جدی داشته باشیم.

وی افزود: اسناد دفاع مقدس تنها برگه‌های کاغذ نیستند بلکه گواه زنده ارزش‌هایی مانند ایثار، فداکاری، ساده زیستی و اخلاص رزمندگان است ما باید واقعیت‌های ناب دفاع مقدس را پیش از آنکه تحریف شوند یا راویانش از میان بروند به درستی گردآوری و به نسل جوان منتقل کنیم.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: در زمینه گردآوری داده‌ها و اسناد مربوط به جنگ ۱۲ روزه استان با جمع‌آوری بیش از یک هزار و ۷۰۰ سند از استان‌های برتر کشور محسوب می‌شود.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اقدامات پژوهشی استان گفت: در حوزه دانشنامه دفاع مقدس استان کهگیلویه و بویراحمد با تهیه بیش از ۳۵۰ مقاله از استان‌های پیشرو کشور است جلد اول این دانشنامه با ۲۵۲ مقاله به چاپ رسیده و قرار است با حمایت مسئولان جلد‌های بعدی نیز منتشر شود.

وی افزود: تمام ادارات و سازمان‌های استان به جمع‌آوری تصاویر فیلم‌ها و اسناد دفاع مقدس اقدام کنند تا این گنجینه معنوی از بین نرود در هر استان سامانه‌ای برای ثبت و ساماندهی این آثار راه‌اندازی شد.

مهدی نوری پور رئیس دانشگاه یاسوج در این نشست بر اهمیت ترویج ارزش‌های دفاع مقدس و معرفی الگو‌های ایثار و فداکاری به نسل جوان تاکید کرد و گفت: موضوع دفاع مقدس و ارزش‌های والای آن بر کسی پنهان نیست متأسفانه باید بدون تعارف گفت که ما در دانشگاه‌ها و جامعه از برخی آرمان‌های اولیه انقلاب و دفاع مقدس فاصله گرفته‌ایم به همین دلیل ضرورت معرفی الگو‌های واقعی به جوانان بیشتر احساس می‌شود.

وی افزود: یکی از ابعاد مهم رسالت دانشگاه ها رسالت اجتماعی آنهاست دانشگاه یاسوج در دوران جنگ ۱۲ روزه با به کارگیری ظرفیت علمی خود خدمات گسترده‌ای از جمله اعزام تیم‌های تخصصی مشاوره روانشناسی، فعالسازی گروه‌های مجازی برای پشتیبانی فکری و اجتماعی، تهیه کلیپ‌های انگیزشی، تشکیل کمیته‌های مدیریت بحران ارائه داد که همگی قابلیت ثبت، ضبط و الگوبرداری برای مدیریت بحران‌های آینده را دارند.

نوری پور افزود: در دانشگاه یاسوج پیگیر ثبت اقدامات خود در جنگ ۱۲ روزه هستیم و با هماهنگی سایر ادارات، در راستای جمع‌آوری و تدوین این تجربیات ارزشمند همکاری خواهیم کرد.

اجرایی شدن تاریخ شفاهی رزمندگان دفاع مقدس، جمع‌آوری اسنادو مدارک مردمی ادارات و سازمان‌های استان و تبدیل آنها به کتاب اسنادی و جمع آوری اسناد و تهیه گزارش جنگ ۱۲ روزه ادارات و سازمان‌های استان از مصوبات این نشست بود.