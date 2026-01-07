به گزارش شهروند خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، تاخیر در تحویل مسکن یا تحویل مسکن های نیمه ساز و بدون امکانات از گذشته تاکنون به دلایل مختلف دغدغه مالکان بوده و از جمله مواردی است که دردسر‌های فراوانی را برای آن‌ها به وجود می آورد. تحویل ندادن ملک در موعد مقرر یا تحویل واحدهای ناقص و بدون امکانات موجب ضرر و زیان مالی به خریدار و ایجاد مشکلات در امورات /انها می‌شود و آن‌ها را با مشکلات جدی روبرو می‌کند. موضوعی که شهروند خبرنگار ما هم با ارسال پیامی از آن خبرداد و خواستار پیگیری موضوع شده است.

متن پیام شهروند خبرنگار:

مجتمع مسکونی بام پونک، طرحی ۱۴۰۰ واحدی است که از سال‌ها قبل ساخت آن شروع شده است. حدود شش سال پیش ۵ بلوک آن آماده و تحویل داده شد. با توجه به ساخت و سازی که تا امروز هنوز هم ادامه دارد، گاز شهری وصل نیست. این طرح مشکلاتی دارد که این روز‌ها زندگی را برای ساکنان که حدود ۳۵۰ خانوار هستند، به علاوه کارگران ساختمانی و بقیه عوامل، بسیار سخت کرده است. طرح که به صورت تعاونی مسکن کار خود را آغاز کرده بود، متعهد شده است تا زمان تفکیک کنتور‌های برق و وصل شدن گاز شهری، هزینه برق و گازوئیل مصرفی را تقبل کند. امسال و از شروع فصل پاییز منبع گازوئیل حدود یک چهارم ظرفیت شارژ می‌شد که با توجه به تعداد ساکنان مجتمع فقط حدود ۵ تا ۶ روز با درجه بسیار کم گرمایش کفایت داشت. از آبان ماه قطعی مکرر برق نیز به آن اضافه شد و قطع برق به معنی قطع آب هم است. در این طرح بیش از هزار و صد نفر ساکن یا مشغول به کار هستند که بدون هیچ امکان رفاهی و حداقل‌های زندگی در برج‌های به اصطلاح مدرن به امان خدا رها شده‌اند. هرگونه اعتراضی هم با پاسخ پول نداریم و یا وعده‌های انشالله فردا درستش می‌کنیم مسئولین طرح رو‌به‌رو می‌شود.