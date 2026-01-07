پخش زنده
وضعیت تامین کالاهای اساسی در خراسان رضوی مطلوب است و همه اقلام مورد نیاز مردم از جمله مرغ، تخم مرغ، نهاده های دامی و گوشت قرمز در استان تامین می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: میانگین مصرف ماهانه تخم مرغ در استان حدود ۲۵۰ تن است در حالی که میزان تولید این محصول به ۴۵۰ تن در ماه رسیده است.
مجید جعفری افزود: در ماه گذشته حدود ۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار قطعه جوجه ریزی در واحدهای مرغداری استان انجام شده است و از این نظر هیچ مشکلی در عرضه این محصول وجود ندارد و در بخش نهاده های دامی نیز فروش نقد و اقساط از طریق سامانه بازارگاه با قیمت های جدید در حال انجام است.
وی بیان کرد: از دیروز تا ظهر امروز بیش از پنج هزار تن نهاده دامی توسط دامداران و واحدهای تولیدی استان خریداری شده است و در این زمینه نیز کمبودی وجود ندارد.
جعفری درباره وضعیت گوشت قرمز نیز گفت: ذخایر مناسبی از گوشت گوسفندی و گوساله در استان وجود دارد که بخش خصوصی نسبت به واردات آن اقدام کرده و در نتیجه در حوزه دام و گوشت قرمز نیز وضعیت ذخیره و عرضه مطلوب است و دولت برنامه ریزی مستمری برای حفظ تعادل بازار و تامین کالاهای اساسی دارد و در صورتی که در هر نقطه ای از کشور کمبودی مشاهده شود، تامین از طریق واردات و ذخایر پیش بینیشده به سرعت انجام می گیرد تا از بروز اختلال در بازار جلوگیری شود.
وی تاکید کرد: مردم اطمینان داشته باشند که در حوزه تأمین نهاده ها و محصولات پروتئینی هم هیچ مشکلی وجود ندارد و دولت روند پایدار تأمین را به طور منظم دنبال می کند.