تاریخ ایران به یاد می‌آورد که چگونه زنان غیور این سرزمین در ۱۷ دی سال ۱۳۱۴ در برابر دیکتاتوری و دستور کشف حجاب رضاخان ایستادگی کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ حجاب و حماسه، حکایت دفاع غرورانگیز زنان ایرانی است در برابر فرمان کشف حجاب رضاخان.

در سالروز صدور فرمان کشف حجاب رضاخان در ۱۷ دی ۱۳۱۴، تاریخ ایران به یاد می‌آورد که چگونه زنان شجاع این سرزمین در برابر استبداد و ظلم ایستادند و غیرتمندانه از ارزش‌ها و سنت‌های ملی و مذهبی اشان دفاع کردند.

زنان آگاه و با ایمان ایران به تاسی از حضرت زهرا (س)، همواره بر سر ارزش‌های خود استقامت نشان داده و با حجاب در جامعه حضور یافته‌اند.