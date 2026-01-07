پخش زنده
مدیرکل هواشناسی گیلان از شرایط جوی پایدار از امروز تا شنبه آینده خبر داد و گفت: وزش باد گرم همراه با افزایش ۴ تا ۸ درجهای دمای هوای استان در این مدت پیش بینی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمد دادرس گفت: با نفوذ جریانات جنوبی، آسمان گیلان کمی تا نیمه ابری همراه وزش باد گرم به ویژه در ارتفاعات و دامنه ها، مه آلودگی هوا و افزایش ۴ تا ۸ درجهای دمای هوا تا شنبه آینده پیش بینی شده است.
وی از صدور هشدار نارنجی برای روز جمعه تا پیش از ظهر شنبه خبر داد و افزود: وزش باد در این بازه زمانی تشدید شده و احتمال خسارت به تاسیسات و واحدهای تولیدی وجود دارد، بنابراین صاحبان این واحدها و گلخانه داران باید تهمیدات لازم را برای پیشگیری از خسارات و آسیبهای احتمالی بکار برند.
مدیرکل هواشناسی گیلان با بیان اینکه دمای فعلی رشت مرکز گیلان، ۱۱ درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر ۸۲ درصد است، گفت: دریای خزر با ارتفاع موج ۱۰ تا ۵۰ سانتی متر تا جمعه برای فعالیتهای دریانوردی و صید مناسب است.