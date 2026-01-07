فرمانده انتظامی خرم آباد از دستگیری عامل تیراندازی به سمت منزل شهروندی در یکی از محلات شهر خرم آباد و کشف ۲ قبضه سلاح کمری از وی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، فرمانده انتظامی شهرستان خرم‌آباد در تشریح جزئیات این خبر بیان داشت: در پی وقوع تیراندازی به سمت منزل یک شهروند در یکی از محله‌های شهر خرم آباد موضوع بصورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

سرهنگ هادی کیانمهر افزود: با تلاش مأموران کلانتری ۱۶ خرم آباد در کمتر از ۲ ساعت هویت عامل تیراندازی شناسایی و در یک عملیات ضربتی دستگیر و ۲ قبضه سلاح کمری از وی کشف شد.

سرهنگ کیانمهر با اشاره به اینکه متهم همراه پرونده و سلاح‌های کشف شده به دستگاه قضایی معرفی شده است خاطرنشان کرد: خط قرمز پلیس امنیت مردم است و کسی که بخواهد این امنیت را خدشه دار کند با قاطعیت برخورد خواهد شد.