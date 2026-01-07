پخش زنده
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: لازم است در تعریف شاخصهای ارزیابی دستگاه ها، بر اساس واقعیات موجود اقدام شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدمحسن صدر رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان اینکه اگر در بررسی وضعیت سازمانها در احصای شاخصها خطایی رخ میدهد، باید برای پیگیری آن اقدام کرد.
وی با تاکید بر اینکه درعین حال باید تعریف شاخصها به گونهای باشد که دستگاه ملزم به تلاش مضاعف شود، افزود: لازم است آمار درست و مشخصی از وضعیت سازمان در هر شاخص مورد ارزیابی وجود داشته باشد و پیش بینی اهداف سالانه نیز اعلام شود.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: میزان ظرفیت ایجاد شده برای ارائه خدمات از دیگر مواردی است که باید هنگام بررسیها مورد توجه باشد.
در این نشست که با حضور امیر خسروی رئیس مرکز بازرسی، نظارت مدیریتی و پاسخگویی به شکایات وزارت ارتباطات و مدیران سازمان فناوری اطلاعات ایران برگزار شد، امتیازات مربوط به شاخصهای «نظام اداره و حکمرانی» و همچنین شاخصهای «مأموریتمحور» سازمان در سال ۱۴۰۳ بهصورت تفصیلی مورد بررسی قرار گرفت.
حاضران در این نشست با تحلیل نتایج بهدستآمده، به آسیبشناسی شاخصها پرداختند و متولیان هر حوزه توضیحات لازم را در خصوص وضعیت موجود، چالشها و دلایل تحقق یا عدم تحقق برخی شاخصها ارائه کردند.