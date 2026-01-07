مدیرکل صنعت؛ معدن و تجارت آذربایجان‌غربی از اجرای طرح ضربتی بازرسی و نظارت بر انبار‌های کالای اساسی استان برای مقابله با اخلال‌های احتمالی و جلوگیری از احتکار اقلام ضروری خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیرکل صنعت؛ معدن و تجارت آذربایجان‌غربی از اجرای طرح ضربتی بازرسی و نظارت بر انبار‌های کالای اساسی آذربایجان غربی خبر داد و گفت: در راستای مقابله با اخلال‌های احتمالی در نظام توزیع کالا و جلوگیری از احتکار اقلام کالا‌های اساسی از سوی افراد فرصت طلب، طرح ضربتی بازرسی و نظارت بر انبار کالا‌های اساسی استان آذربایجان غربی اجرا می‌شود.

دکتر خیرخواه با اعلام این خبر گفت: با توجه به ضرورت شناسایی و مقابله با مصادیق اخلال در بازار و پیشگیری از تضییع حقوق مصرف‌کنندگان، اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی با همکاری دستگاه‌های نظارتی، طرح ضربتی بازرسی و نظارت بر انبار‌های استان را در دستور کار قرار داده است تا کالا‌های اساسی خارج از دسترس مردم نباشد.

وی افزود: بر اساس این طرح، بازرسی‌های هدفمند از انبار‌ها با تمرکز بر کشف موارد احتکار، کمبود و گران‌فروشی اقلام اساسی انجام خواهد شد و نتایج اقدامات صورت‌گرفته به‌صورت مستند گزارش می‌شود.

این طرح با تشکیل اکیپ‌های ویژه نظارتی در سطح استان از تاریخ ۱۵ دی‌ماه ۱۴۰۴ آغاز شده و تا ۲۵ دی‌ماه ادامه خواهد داشت و در صورت نیاز تمدید می‌شود.

مدیرکل صنعت؛ معدن و تجارت آذربایجان غربی با بیان اینکه کالای مورد نیاز مردم به میزان کافی در انبار‌ها و بازار موجود هست از اصناف خواست در تامین نیاز‌های مردم حداکثر همکاری لازم را به کار گرفته و خودشان با افراد فرصت طلب و سودجو به نام اصناف برخورد کنند تا کالا به قیمت واقعی به دست مصرف کننده برسد.