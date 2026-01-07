پخش زنده
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: با ذخیرهسازی لازم، مرغ مورد نیاز مردم استان تامین شده و هیچ کمبودی در این باره در بازار وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، علی حسین احدی عالی روز چهارشنبه اظهار کرد: در تامین مرغ مورد نیاز مردم هماهنگیهای لازم بعمل آمده و در واحدهای مرغداری استان هم عملیات جوجهریزی انجام میشود.
وی با بیان اینکه اقلام و کالاهای موردنیاز مردم به اندازه کافی ذخیره شده است، افزود: تمام کالاهای مورد نیاز مردم در فروشگاهها قابل عرضه است و به مردم این اطمینان را میدهیم که در تامین کالاهای مورد نیاز هیچ مشکلی پیش نیاید.
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل با اشاره به تمهیدات لازم برای تهیه میوه شب عید در استان گفت: ۴۰۰ تن پرتقال و ۴۰۰ تن سیب برای شب عید در استان ذخیره شده و در ایام عید در نقاط مختلف استان توزیع خواهد شد.
احدی عالی ادامه داد: خرمای مورد نیاز مردم استان هم برای ماه مبارک رمضان ذخیره شده است.
استان اردبیل با داشتن ۴۸ واحد تولید مرغ مادر و تولید سالانه ۱۱۰ تا ۱۲۰ میلیون قطعه جوجه یکروزه، ۱۱ درصد جوجه یکروزه ایران را تولید و تامین میکند.