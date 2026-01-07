پخش زنده
۸۸ حلقه لاستیک ماشینآلات راهسازی قاچاق به ارزش ۱۲۰ میلیاردریال در شهرستان فلاورجان کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ جانشین فرمانده انتظامی استان گفت: در راستای اجرای طرح ضربتی سرکشی از انبارها و صنوف با هدف مقابله جدی با قاچاق کالا، مأموران هنگام بازرسی از یکی از انبارهای شهرستان، موفق به کشف این تعداد حلقه لاستیک مخصوص ماشینآلات راهسازی شدند.
سردار حسین بساطی با اشاره به اینکه لاستیکهای کشف شده به دلیل مغایرت با اطلاعات ثبت شده در سامانه جامع انبارها و بر اساس تبصره ۶ ماده ۱۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا به عنوان کالای قاچاق طبقهبندی شدند، افزود:کارشناسان ارزش این محموله قاچاق کشف شده را ۱۲۰ میلیارد ریال برآورد کردهاند.
وی از شناسایی و معرفی یک متخلف در رابطه با این پرونده به اداره تعزیرات حکومتی خبر داد و تأکید کرد: پلیس در مسیر تأمین امنیت اقتصادی شهروندان، با قاطعیت کامل و در چارچوب قانون، با قانونشکنان در حوزه مبارزه با قاچاق کالا به صورت قاطعانه و بدون چشم پوشی برخورد خواهد کرد.