به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس کمیسیون بانوان شورای شهر مشهد گفت: زنان مشهدی در سال ۵۶ علیه فرهنگ تحمیلی و بی حجابی قیام کردند اما این واقعه با بایکوت و سانسور رسانه ای همراه شد به طوری که رسانه های پهلوی تنها سه روز بعد به آن پرداختند و آن را مورد تاسف و مانع پیشرفت مملکت خواندند.

فاطمه سلیمی که در سالروز اولین تظاهرات زنان مشهد در مقابل رژیم پهلوی، در «رویداد شهربانو» در تالار شهر شورای اسلامی مشهد سخن می گفت، افزود: امروز با رونمایی از مستند مادران شهدای بی سر بار دیگر داستان بانوان مشهدی را روایت کردیم تا بار دیگر این روایت از تاریخ سر دربیاورد.

فاطمه سلیمی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری درباره لزوم برقراری عدالت اجتماعی و عدالت خانواده، بیان کرد: راه اندازی کمیسیون بانوان و خانواده شورای شهر در مشهد نیز در همین راستا و با هدف پیگیری مطالبات بانوان که نصفی از جمعیت شهر را تشکیل می دهند، انجام گرفته است.

سلیمی در بخش دیگری از سخنانش گفت: تا کنون بوستان های متعدد با عنوان «شهربانو» در مشهد راه اندازی شده است که بوستان های وکیل آباد، صبا نصرت، ادیب و کرامت از جمله آنها است.

وی ادامه داد: ایجاد مراکز رویش و کارآفرینی بانوان با هدف کارآفرینی بانوان بخصوص بانوان سرپرست خانواده در سطح شهر که همه به نام شهدا نامگداری شده و فرهنگسرای بانوان که آموزش های خوبی در زمینه اشتغال، کارآفرینی و غیره ارائه می دهد، از جمله دیگر اقدامات انجام شده برای بانوان مشهدی است.

عضو شورای شهر مشهد اظهار داشت: در زمینه های فرهنگی هم طرح باشگاه اجتماعی همسران با عنوان «با هم» و طرح «ترنم زندگی» (ویژه مشاوره های رایگان در مساجد حاشیه شهر) و طرح «مغز بادوم» (برای انتقال فرهنگ فرزندآوری و جلوگیری از سقط جنین) در سطح شهر اجرا شده است.

سلیمی اضافه کرد: در شورای اجتماعی محلات مشهد خانم ها صاحب کرسی شده اند تا مسائل خود را مطرح کنند و قرار است در هیئت امنای مساجد نیز صاحب کرسی شوند، همچنین بخش بانوان در ستاد ساماندهی حاشیه شهر فعال شده است.

وی با اشاره به برگزاری جشنواره بین المللی رسانه خورشید در مشهد، خاطرنشان کرد: در این برنامه ۱۰۰ زن خبرنگار از ۴۷ کشور دنیا به مشهد دعوت شدند تا واقعیت زن ایرانی را ببینند و این برنامه نتایج مطلوبی در معرفی زنان موفق ایرانی به مردم جهان داشت.