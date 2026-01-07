همزمان با سالگرد درگذشت ناخدا عباس دریانورد؛
آغازبهکار رویداد ملی «بوشهر، حسینیه مقاومت»
رویداد ملی «بوشهر، حسینیه مقاومت» با محوریت معرفی سوگسرایندۀ بزرگ جنوب «ناخدا عباس دریانورد» همزمان با سالگشت درگذشت او در ۱۷ رجب در بوشهر آغاز شد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
؛ رویداد ملی «بوشهر، حسینیه مقاومت» با نمایش مستند «لبالب» از زندگی ناخدا عباس دریانورد آغاز شد؛ او که زادۀ بوشهر، ناخدای بزرگ دریاهای جنوب و بزرگسرایندۀ شعرهای عاشورایی و اهل بیت (ع)، مداح خوشصدای امام حسین (ع) و پایهگذار عزاداری سنتی بوشهر، خوزستان و جنوب ایران به این شکلی که اکنون مانده، است.
در آیین روز نخست که در سینما شهید آوینی بوشهر برگزار شد، خانواده این ناخدای بزرگ، مداحان و ستایشگران اهل بیت (ع)، سازندگان و دستاندرکاران مستند و شماری از مردم حضور داشتند.
این رویداد تا پنجشنبه در بوشهر ادامه دارد.