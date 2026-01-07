بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایلام از برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر شهید ستوان سوم «احسان آقاجانی» از کارکنان انتظامی استان، در شهر ایلام خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایلام اعلام کرد: مراسم تشییع پیکر مطهر شهید ستوان سوم احسان آقاجانی فردا رأس ساعت ۱۰ صبح از میدان شهید کشوری شهر ایلام به سمت مصلای امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد.

بر اساس این گزارش، پیکر این شهید والامقام پس از اقامه مراسم تشییع، در گلزار شهدای صالح‌آباد به خاک سپرده می‌شود.

شهید احسان آقاجانی از کارکنان انتظامی استان ایلام بود که در جریان انجام مأموریت و در پی درگیری با اغتشاشگران مسلحانه در شهر ارکواز شهرستان ملکشاهی، به درجه رفیع شهادت نائل آمد.