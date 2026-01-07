به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان در نشست بررسی تأثیر روان آبها بر شبکه و خطوط انتقال فاضلاب گفت: شهرداری و شرکت آب و فاضلاب استان با توجه به پیش ‌بینی سازمان هواشناسی لازم است،اقدامات لازم را به منظور آمادگی گروه‌های امدادی و بازسازی نقاط فرسوده شبکه فاضلاب و حفر چاه‌های جذبی اجرا کنند.

منصور شیشه فروش با بیان این‌که در بارش اخیر اصفهان در حدود 233 مورد پس ‌زدگی در منازل و مکان‌های تجاری رخ داد، افزود: برای کنترل روان‌آب‌ها باید در حدود 16 هزار حلقه چاه جذبی در شهر حفر شود.

وی با اشاره به این که 60 کیلومتر از شبکه فاضلاب شهر اصفهان از نظر فرسودگی در شرایط فوق بحرانی است، ادامه داد: بازسازی این شبکه فرسوده به 3600 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که ضروری است، در دستور کار فوری شرکت آب و فاضلاب قرار گیرد.

شیشه‌فروش با بیان این‌که بیشتر مناطق استان با خشکسالی شدید مواجه بوده است ، گفت:ذخیره سد زاینده‌رود به عنوان منبع اصلی تامین آب شرب استان به هشت درصد رسیده است و بر برنامه ریزی شرکت‌های آب و فاضلاب و آب منطقه‌ای به منظور تامین آب شرب مورد نیاز مردم در ماه‌های پایانی سال تاکید کرد.