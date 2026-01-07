رهبر جریان حکمت ملی عراق با اشاره به افزایش تهدیدات هوایی از جمله پهپاد‌ها و موشک‌های نقطه‌زن، اعلام کرد که پدافند هوایی به یک پرونده راهبردی تبدیل شده است و نیازمند رویکردی مسئولانه، تأمین مالی مناسب، آموزش، برنامه‌های پیشرفته و قرار گرفتن در اولویت‌های ملی است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد، «سید عمار حکیم» رهبر جریان حکمت ملی عراق در مراسمی به مناسبت سالروز تأسیس ارتش عراق با اشاره به تاریخ شکل‌گیری این نهاد نظامی گفت: ارتش عراق پس از سال ۲۰۰۳ و در برابر چالش‌ها و مشکلات سخت و تهدید گسترده تروریستی، بار دیگر برخاست و در کنار آن، نیرو‌های مسلح، دستگاه‌های امنیتی، الحشد الشعبی و پیشمرگه نیز برای مقابله مستقیم با این خطر شکل گرفتند و نقش‌آفرینی کردند.

حکیم در ادامه سخنان خود بر مجموعه‌ای از الزامات راهبردی در حوزه نظامی و دفاعی اشاره کرد و با تأکید ویژه بر موضوع پدافند هوایی تصریح کرد: هیچ حاکمیتی بدون تسلط و کنترل بر حریم هوایی خود تکمیل نمی‌شود. با پیشرفت تهدیدها، از جمله پهپادها، موشک‌های نقطه‌زن و توانایی ایجاد پارازیت، پدافند هوایی به یک پرونده راهبردی تبدیل شده است که نیازمند رویکردی مسئولانه، تأمین مالی مناسب، آموزش، برنامه‌های پیشرفته و قرار گرفتن در اولویت‌های ملی است.

وی همچنین با اشاره به ضرورت تعمیق انسجام میان ارتش و سایر نیرو‌های امنیتی گفت: نیرو‌های مسلح و دستگاه‌های امنیتی عراق شامل عناوین و تخصص‌های مختلفی همچون پلیس فدرال، نیرو‌های مبارزه با تروریسم، نیرو‌های واکنش سریع، الحشد الشعبی، پیشمرگه و سایر نیرو‌ها هستند. آنچه مطلوب است، هماهنگی نهادی برای تضمین توزیع نقش‌ها، یکپارچه‌سازی اهداف، انسجام مأموریت‌ها و جلوگیری از تداخل آشفته‌کننده است تا ارتش به محور جامع در سامانه دفاع از حاکمیت عراق تبدیل شود.

رهبر جریان حکمت ملی عراق در پایان بر اهمیت به‌روزرسانی سامانه اطلاعات نظامی و هشدار زودهنگام تأکید کرد و گفت: جنگ‌های جدید، جنگ‌های اطلاعاتی هستند و برتری اطلاعاتی می‌تواند مانع از وقوع فاجعه پیش از رخ دادن آن شود.