به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد؛ در ملاقات سفیر جمهوری اسلامی ایران با فواد حسین معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه عراق، پیام کتبی جناب آقای دکتر عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران درباره تحولات بین المللی اخیر از جمله اظهارات غیرمسئولانه اخیر رئیس جمهور آمریکا و تهدیدات علنی مطروحه از سوی وی علیه جمهوری اسلامی ایران به ایشان تسلیم شد.

آل صادق در این دیدار، ضمن تبریک برگزاری انتخابات مجلس عراق با مشارکت بالا و سلامت و امنیت کامل، ابراز امیدواری کردند روند تشکیل دولت نیز در موعد مقرر وفق قانون اساسی عراق انجام گیرد. در این دیدار طرفین بر توسعه روابط دوجانبه میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق به عنوان دو کشور دوست و همسایه تاکید کردند.