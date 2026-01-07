به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدجعفر آفرین به خبرنگار ما گفت: به منظور تقویت الگوی کشت، بهره‌برداری بهینه از منابع و توسعه تولید دانه‌های روغنی، کشت گیاه کاملینا در اراضی دیم شهرستان برای اولین بار آغاز شد.

وی افزود: این اقدام در چارچوب اصول کشاورزی حفاظتی صورت گرفته تا ضمن افزایش بهره‌وری، حفظ خاک و منابع طبیعی نیز تضمین شود/ او ادامه داد: مزرعه‌ای به وسعت ۱۴ هکتار کاملینا در بخش الوار گرمسیری کشت شد.

آفرین بیان داشت: کاملینا به‌عنوان یکی از دانه‌های روغنی مقاوم به کم‌آبی و سازگار با شرایط اقلیمی خوزستان، ظرفیت بالایی برای افزایش تولید داخلی روغن‌های گیاهی دارد.

مدیر جهاد کشاورزی اندیمشک می‌گوید: اجرای این طرح علاوه بر کمک به پایداری کشاورزی، زمینه‌ساز ارتقای معیشت کشاورزان و توسعه اقتصادی خواهد بود.

وی تصریح کرد: با بهره‌گیری از رویکرد کشاورزی حفاظتی، کاهش فرسایش خاک، حفظ رطوبت و بهبود سلامت اکوسیستم‌های زراعی محقق می‌شود.