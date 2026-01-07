مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور، در بازدید از دهمین جشنواره ملی اسباب‌بازی، بر نقش مؤثر اسباب‌بازی‌های ساخت ایران در انتقال فرهنگ و هویت ایرانی ـ اسلامی به نسل کودک و نوجوان تأکید کرد و بهره‌گیری از هنر‌های مورد علاقه کودکان برای معرفی تمدن و آیین‌های ایرانی را ضروری دانست.

اسباب‌بازی‌های ایرانی، پلی برای پیوند کودکان با فرهنگ و هویت ایرانی ـ اسلامی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، قادر آشنا، مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور در این دیدار، ضمن قدردانی از دستاوردهای این رویداد فرهنگی، اسباب‌بازی را ابزاری مؤثر برای انتقال فرهنگ و هویت ملی به نسل‌های آینده عنوان کرد.

او با بیان اینکه ذهن کودکان در آغاز مسیر رشد همچون لوحی سفید است، گفت: این دوران فرصتی طلایی برای آشنا کردن آنان با هنر، آیین‌ها و تمدن ایرانی ـ اسلامی است و باید از ظرفیت‌های فرهنگی کشور در این زمینه بهره برد.

آشنا تأکید کرد که هنرهایی مورد علاقه کودکان باید محور فعالیت‌های فرهنگی قرار گیرد و اسباب‌بازی، به دلیل جذابیت ذاتی‌اش، توانایی بالایی در معرفی شخصیت‌های ملی، آیین‌ها و هنرهای اصیل ایرانی دارد.

وی همچنین با اشاره به تنوع فرهنگی ایران اظهار داشت: استان‌های کشور هر یک حامل فرهنگ‌ها و هنرهای گوناگونی‌اند که در این جشنواره از طریق عروسک‌ها و نمادهای بومی، به زیبایی به نمایش درآمده است؛ از کوه‌های زاگرس تا خلیج فارس، جلوه‌ای از رنگین‌کمان فرهنگ ایرانی دیده می‌شود.

آشنا با بیان اینکه ترویج فرهنگ دیگران نباید جایگزین معرفی فرهنگ خودی شود، گفت: تعامل فرهنگی با جهان لازم است، اما این تعامل نباید ما را از معرفی داشته‌های عمیق فرهنگی و تمدنی ایران باز دارد. او افزود: در شرایطی که فرهنگ غرب از طریق فضای مجازی بر ذهن کودکان نفوذ می‌کند، برگزاری جشنواره‌هایی از این دست فرصتی ارزشمند برای بازنمایی هویت و غنای فرهنگی ایران است.