به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، خانم فاطمه محمودی اصل، مادر شهید گرانقدر عزت اله محمودی در شهرستان مسجدسلیمان دعوت حق را لبیک گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

محمدعسکری رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان مسجدسلیمان این ضایعه را به جامعه ایثارگران، به ویژه خانواده و بستگان مرحوم تسلیت گفت و از درگاه الهی برای روح درگذشته رحمت، مغفرت و علو درجات مسئلت کرد.

مراسم خاکسپاری مادر شهید والامقام در روز جمعه ۱۹ دی ماه ۱۴۰۴ در بهشت زهرای چهاربیشه قطعه والدین برگزار خواهد شد.

شهید عزت اله محمودی متولد ۱۳۴۶ و به عنوان سرباز ارتش عازم جبهه شد و در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۶۵ در منطقه میمک به درجه رفیع شهادت رسید.