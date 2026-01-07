پخش زنده
امروز: -
حدود سه تُن روغن خوراکی احتکار شده در شاهین شهر کشف وتوقیف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان شاهین شهر و میمه گفت: در راستای برخورد با احتکار ارزاق عمومی و مبارزه با محتکران کالاهای اساسی، مأموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان با اشراف اطلاعاتی از احتکار مقادیر زیادی روغن خوراکی در یک واحد مسکونی مطلع و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
سرهنگ احسان بدیعیان افزود: مأموران پس از هماهنگی قضائی با همراهی نمایندگان اداره تعزیرات در بازرسی از این منزل موفق شدند، سه هزار و ۶۲۴ بطری روغن خوراکی به وزن ۲ تُن و ۹۰۰ کیلوگرم را که بدون ثبت در سامانه انبارهای وزارت صمت و به صورت غیر مجاز انبار شده بود، کشف کنند.
وی ارزش تقریبی روغنهای احتکاری کشف شده را ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال اعلام کرد و ادامه داد:در این خصوص یک متخلف شناسایی و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.