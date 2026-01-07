به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیرکل صنعت؛ معدن و تجارت به همراه رییس اتاق اصناف؛ رییس بسیج اصناف و رییس اتحادیه خواربارفروشان و معاونین بازرسی و بازرگانی با حضور در بازار ارومیه ضمن رصد موجودی کالای اساسی در بازار؛ با اصناف و بازاریان دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

مدیرکل صنعت؛ معدن و تجارت آذربایجان‌غربی در این بازدید از دومین روز اجرای طرح ضربتی بازرسی و نظارت بر انبار‌های کالای اساسی استان خبر داد و گفت: در راستای نظام توزیع عادلانه کالا‌های اساسی و جلوگیری از احتکار، این طرح در حال اجرا است.

دکتر خیرخواه با اعلام این خبر گفت: با توجه به ضرورت حفظ آرامش مردم عزیزمان همه روزه بازرسان اداره کل صمت با همکاری دستگاه‌های نظارتی، در سطح بازار‌های استان حضور داشته و برای مقابله با مصادیق احتمالی اخلال در بازار و پیشگیری از تضییع حقوق مصرف‌کنندگان، آماده بکار بوده و اصناف و اتحادیه‌ها اجازه نخواهند داد کالا‌های اساسی خارج از دسترس مردم باشد.

مدیرکل صمت با بیان اینکه کالای مورد نیاز مردم به میزان کافی در انبار‌ها و بازار موجود هست از اصناف خواست در تامین نیاز‌های مردم حداکثر همکاری لازم را به کار گرفته و کالا‌های اساسی را به قیمت واقعی به دست مصرف کننده برسانند.