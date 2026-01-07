به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان ساوه گفت: احداث زیرگذر جاده سد الغدیر ساوه با پیشرفت ۷۰ درصدی به پیمانکار جدید واگذار شده است

رضا غفرانی افزود: این پروژه با اعتباری بالغ بر ۳۲ میلیارد تومان از سال ۱۴۰۲ آغاز و تاکنون حجمی بالغ بر ۳۰ هزار متر مکعب عملیات خاکی با ایجاد یکی از پل‌های بزرگ در شهرستان ساوه احداث شده است.

غفرانی ابراز داشت: از کل اعتبار، تاکنون ۶ میلیارد تومان هزینه شده و به علت مشکلات فنی پیمانکار و عبور تاسیسات زیرساختی، پروژه متوقف مانده بود.

او گفت: پیمانکار قبلی با توجه به ماده ۹۶ پیمان، متوقف شد و با پیگیری اداره کل راهداری استان، پیمانکار جدید که از ظرفیت‌های شهرستان ساوه انتخاب و در صورت مساعد شدن شرایط جوی، عملیات اجرایی این طرح عمرانی آغاز خواهد شد.

تاخیر و تعلل در تکمیل این پروژه موجب گلایه استفاده کنندگان از محور سد الغدیر ساوه شده است.