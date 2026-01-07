معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: جایزه جلال آل احمد هجده دوره است که برگزار می‌شود و همه دوره‌ها موفق بوده است، آثار رسیده به این دوره هم بیست درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم اختتامیه جایزه جلال با اعلام این خبر افزود: جایزه جلال، یک جایزه محض نیست و کنارش رویداد‌های مختلفی برگزار می‌شود و این رویداد نقش مهمی داشته است.

وی گفت: من امیدوارم نسل اینده در کشور ما بتوانند اثار برتری ارائه کنند و همان طور که در گذشته آثار بزرگان ادب ما مثل سعدی و حافظ نام بلندی داشته اند، نام نویسندگان معاصر هم به بلندی نام ایران باشد.

جایزه جلال آل احمد از اواخر مرداد امسال کلید خورد.

کتاب‌های داستانی منتشر شده در یک سال گذشته در دبیرخانه بررسی شد و برگزیدگان طی مراسمی که هم اکنون در سرای اهل قلم سازمان اسناد و کتابخانه ملی برپاست، معرفی خواهند شد.