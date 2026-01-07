معاون وزیر راه و شهرسازی با سفر به شهرستان سلماس، روند اجرای سه طرح ملی مهم آذربایجان غربی را بررسی و بر رفع موانع اجرایی و تسریع در تکمیل این طرح‌ها تأکیدکرد.

شتاب در اجرای سه طرح ملی آذربایجان غربی با سفر معاون وزیر راه و شهرسازی به سلماس

شتاب در اجرای سه طرح ملی آذربایجان غربی با سفر معاون وزیر راه و شهرسازی به سلماس

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ معاون وزیر راه و شهرسازی با سفر به شهرستان سلماس، روند اجرای سه طرح ملی مهم در استان آذربایجان غربی را بررسی کرد در این بازدیدها بررفع موانع اجرایی و تسریع در تکمیل این طرح‌ها تأکید شد.

نوروزپور معاون وزیر راه و شهرسازی، در جریان این سفر از طرح‌های ملی حوزه سلامت و خدمات عمومی بازدید کرد که از جمله مهم‌ترین آنها بیمارستان ۲۲۰ تختخوابی سلماس است.

او گفت: این طرح ملی تاکنون با هزینه‌کرد ۳۷۸ میلیارد تومان به ۵۰ درصد پیشرفت رسیده و برای ادامه اجرای آن در سال ۱۴۰۵ نیز ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار مصوب شده است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر سه طرح ملی از جمله بیمارستان‌های سلماس و میاندوآب در سطح استان در دست اجراست، هدف از این سفر را بررسی میدانی روند پیشرفت طرح‌ها و اتخاذ تصمیمات لازم برای تسریع در بهره‌برداری آنها عنوان کرد.

در ادامه این سفر، معاون وزیر راه و شهرسازی از مرکز ندامتگاه سلماس نیز بازدید کرد

این طرح ملی با ۹۷ درصد پیشرفت در آستانه تکمیل و بهره‌برداری قرار دارد.

یعقوب رضازاده، نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اهمیت این طرح‌ها برای شهرستان سلماس گفت: بیمارستان ۲۲۰ تختخوابی سلماس به ۵۰ درصد پیشرفت رسیده و مرکز ندامتگاه نیز با تخصیص اعتبارات مصوب، به‌زودی به بهره‌برداری خواهد رسید.

دایی مجری طرح بیمارستان سلماس نیز تأمین به‌موقع اعتبارات را شرط اصلی تسریع در اجرای این طرح درمانی دانست و اعلام کرد که عملیات اجرایی طرح طبق برنامه در حال اجرا است.

در پایان این سفر، جلسه‌ای با حضور مسئولان شهرستانی در فرمانداری سلماس برگزار شد که در آن علی علایی فرماندار و ولی خداکرمی دادستان شهرستان بر لزوم رفع موانع اداری و تسریع در اجرای طرح‌های ملی تأکید کردند.