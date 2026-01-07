به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ کارشناس اداره کل هواشناسی استان از افزایش ابر و بارش پراکنده از اواخر هفته در نواحی غربی و بارش برف، وزش باد شدید و کاهش دما در مناطق غربی، شمالی و جنوبی استان خبر داد.

مینا معتمدی درباره پیش‌بینی وضعیت جوی هوای استان گفت: تا پایان هفته، جوی پایدار بر فراز استان استقرار دارد و آسمان صاف تا قسمتی ابری و گاهی وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره به تداوم ماندگاری هوای سرد، افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا تا پایان هفته در استان افزود: بنا برداده‌های هواشناسی در مناطق مرکزی، صنعتی و شهر اصفهان، افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا تا پنجشنبه این هفته، تداوم دارد.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان با بیان اینکه از اواخر هفته در نواحی غربی افزایش ابر و بارش پراکنده پیش‌بینی می‌شود، گفت: اوایل هفته آینده در نواحی غربی، شمالی و جنوبی استان بارش برف، وزش باد شدید و کاهش دما پیش بینی می‌شود.

وی درباره هشدار هواشناسی سطح زرد با فعالیت سامانه سرد بارشی از وقت شنبه تا پایان صبح یکشنبه بیست‌ویکم دی در استان گفت: این سامانه با بارش برف و باران، وزش باد شدید موقتی، مه گرفتگی و احتمال کولاک برف و کاهش دما در نیمه غربی و مناطق شمالی استان چادگان، خوانسار، فریدن (داران)، سمیرم، عسگران، فریدونشهر، گلپایگان، شاهین‌شهر و میمه، بویین میاندشت، آران و بیدگل، کاشان و ارتفاعات نطنز همراه خواهد بود.

معتمدی افزود: اختلال در تردد شهری و بین‌شهری، لغزندگی جاده‌ها و کندی حرکت خودرو‌ها بویژه در گردنه‌های کوهستانی به سبب بارش برف و یخ زدگی، احتمال بالا آمدن آب رودخانه‌ها و آب‌گرفتگی معابر، مه گرفتگی، کاهش دید افقی در مناطق سردسیر و کوهستانی، احتمال قطعی برق به ویژه روستاها، وزش باد سرد و شدید و کولاک برف در مناطق برف‌گیر از خطر‌های این سامانه است.

وی ادامه داد: پرهیز از سفر‌های غیر ضروری، رانندگی با سرعت مطمئنه و رعایت فاصله طولی، مجهز بودن خودرو‌ها به وسایل زمستانی و سوخت کافی، عدم توقف و عبور در بستر و حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، خودداری از فعالیت‌های کوهنوردی، احتیاط در فعالیت‌های تفریحی ازجمله طبیعت‌گردی و ورزش‌های هوایی، آمادگی نیرو‌های امدادی، راهداری و شهرداری‌ها برای برف‌روبی و آب گرفتگی معابر و آمادگی دستگاه‌های اجرایی ضروری است.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان با بیان اینکه در ۲۴ ساعت آینده دمای هوا در بیشتر مناطق استان تغییر محسوسی نخواهد داشت و ماندگاری هوای سرد تا پایان هفته تداوم دارد، گفت: بیشینه دمای هوای کلان‌شهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۱۴ درجه سانتی‌گراد و کمینه آن بامداد فردا به چهار درجه سانتی‌گراد زیر صفر می‌رسد.

وی با بیان ثبت دمای ۲۶ شهر پایین‌تر از صفر درجه سانتی‌گراد افزود: خوروبیابانک با بیشینه دمای ۱۵ درجه و بویین میاندشت با کمینه ۱۷ درجه زیر صفر، گرم‌ترین و سردترین مناطق استان هستند.