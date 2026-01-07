پخش زنده
رئیس پلیس فتا خوزستان نسبت به انتشار گسترده پیامهای حاوی لینک جعلی با عنوان دریافت کالابرگ هشدار داد و گفت: مردم برای دریافت کالابرگ روی هیچ لینکی کلیک نکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ کارآگاه علی حسینی روز چهارشنبه در این خصوص اظهار داشت: همزمان با واریز کالابرگ چهار میلیونی از سوی دولت، شاهد افزایش پیامهای حاوی لینک جعلی از سوی شیادان سایبری با عنوان «دریافت کالا برگ» هستیم.
وی افزود: مجرمان سایبری با ارسال این لینکها در گروهها و پیامرسانها، کاربران را به کلیک روی لینکهای آلوده ترغیب میکنند.
رئیس پلیس فتا خوزستان ادامه داد: با باز شدن این لینکها، امکان نصب بدافزار روی تلفن همراه، دسترسی غیرمجاز به اطلاعات شخصی و بانکی و در نهایت برداشت غیرقانونی از حسابها فراهم میشود.
وی تصریح کرد: برای دریافت کالابرگ، نیازی به کلیک روی لینک یا نصب هیچ برنامهای نیست؛ هیچگونه طرح نقدی یا حمایتی از طریق لینکهای ارسالی در پیامرسانها یا شمارههای شخصی اعلام و اجرا نمیشود.
سرهنگ کاراگاه حسینی تاکید کرد: اطلاعرسانیهای رسمی صرفا از طریق رسانههای معتبر و سرشمارههای رسمی V.Refah انجام میشود.