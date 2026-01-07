حاج محمدعلی بصیری فر پدر شهید والامقام علی بصیری فر در شهرستان دزفول دعوت حق را لبیک گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حاج محمدعلی بصیری فر، پدر شهید والامقام علی بصیری فر روز یکشنبه ۱۴ دی ماه ۱۴۰۴ در شهرستان دزفول دعوت حق را لبیک گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

محمدحسن جولا رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان دزفول این ضایعه را به جامعه ایثارگران، به ویژه خانواده و بستگان مرحوم تسلیت گفت و از درگاه الهی برای روح درگذشته رحمت، مغفرت و علو درجات مسئلت کرد.

مراسم تشییع پیکر پاک این پدر گرانقدر در گلزار شهدای بهشت علی با حضور مسئولان و خانواده‌های شاهد و ایثارگر برگزار شد.

پاسدار وظیفه شهید علی بصیری فر متولد ۱۳۴۶، در عملیات کربلای ۴، جبهه جزیره سهیل در ۴ دی ماه ۱۳۶۵ به فیض شهادت نائل آمد. مزار مطهرش در گلزار شهدای بهشت علی زیارتگاه عاشقان است.