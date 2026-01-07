پخش زنده
ادارهکل حفاظت محیطزیست چهارمحالوبختیاری به مناسبت روز جهانی تالابها ۲۰۲۶، فراخوان تقدیر از کنشگران، پژوهشگران و فعالان حوزه تالابهای استان را منتشر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،مدیرکل حفاظت محیطزیست استان گفت: این فراخوان با شعار «تالابها ارزشمند، زندگیبخش، میراثی جاودانه؛ میراثی که حفاظت از آن بر عهده ماست» و محور ویژه «تالابها و دانش سنتی؛ پاسداشت میراث فرهنگی» برگزار میشود و از پژوهشگران، افراد دغدغهمند، سازمانهای مردمنهاد، اصحاب رسانه، سازمانهای روستایی، جوامع محلی، داوطلبان و فعالان تالابی که در زمینه حفاظت، احیا و ترویج فرهنگ تالابی نقش مؤثر داشتهاند، تقدیر خواهد شد.
کریمی گفت: حوزههای مورد ارزیابی شامل پژوهشهای علمی، کاربردی و بینرشتهای تالابها، حفاظت و مدیریت پایدار تالابها، مستندسازی و بهرهگیری از دانش سنتی و بومی، نوآوری و راهکارهای بومی، آگاهیبخشی و روایتگری تالابی و همچنین مشارکت اجتماعی و مردمی در پاسداری از تالابها است.
وی افزود: متقاضیان میتوانند مشخصات فردی، سوابق فعالیت، مستندات و خلاصهای از دستاوردهای شاخص خود را حداکثر تا ۹ بهمنماه ۱۴۰۴ به ادارهکل حفاظت محیطزیست استان ارسال کنند.
کریمی گفت: اسامی افراد برگزیده ۱۳ بهمنماه ۱۴۰۴، همزمان با روز جهانی تالابها اعلام خواهد شد و اطلاعات و مستندات مرتبط از طریق رایانامه Pr.doe.chb۲@gmail.com دریافت میشود.