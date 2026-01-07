افتتاح نمایشگاه نسخ خطی علوم و فنون در کتابخانه ملی
نمایشگاه نسخههای خطی علوم و فنون، به همت دفترکل کتابهای خطی و نادر سازمان، امروز (چهارشنبه ۱۷ دی) در محل گنجینه نسخ خطی و نادر کتابخانه ملی ایران گشایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، این نمایشگاه با هدف معرفی بخشی از میراث مکتوب علمی ایران و بازنمایی نقش نسخههای خطی در شکلگیری و انتقال دانش و فناوری طراحی شده است و منتخبی از آثار شاخص مرتبط با حوزههای گوناگون علوم و فنون را در معرض دید پژوهشگران و علاقهمندان قرار میدهد.
در این مجموعه، نسخههایی از متون علمی در زمینههایی، چون نجوم، پزشکی، شیمی، مهندسی، فنون نظامی و دانشهای کاربردی به نمایش درآمده است که هر یک بیانگر سطح دانش، روشهای علمی و نگاه فناورانه در دورههای مختلف تاریخ ایران و جهان اسلام هستند.
نمایشگاه نسخههای خطی علوم و فنون از امروز تا دوشنبه ۲۲ دیماه، هر روز از ساعت ۱۰ تا ۱۴، در گنجینه نسخ خطی و نادر واقع در تالار خوارزمی کتابخانه ملی ایران میزبان بازدیدکنندگان است.