­نمایشگاه نسخه‌های خطی علوم و فنون، به همت دفترکل کتاب‌های خطی و نادر سازمان، امروز (چهارشنبه ۱۷ دی) در محل گنجینه نسخ خطی و نادر کتابخانه ملی ایران گشایش یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این نمایشگاه با هدف معرفی بخشی از میراث مکتوب علمی ایران و بازنمایی نقش نسخه‌های خطی در شکل‌گیری و انتقال دانش و فناوری طراحی شده است و منتخبی از آثار شاخص مرتبط با حوزه‌های گوناگون علوم و فنون را در معرض دید پژوهشگران و علاقه‌مندان قرار می‌دهد.

در این مجموعه، نسخه‌هایی از متون علمی در زمینه‌هایی، چون نجوم، پزشکی، شیمی، مهندسی، فنون نظامی و دانش‌های کاربردی به نمایش درآمده است که هر یک بیانگر سطح دانش، روش‌های علمی و نگاه فناورانه در دوره‌های مختلف تاریخ ایران و جهان اسلام هستند.

نمایشگاه نسخه‌های خطی علوم و فنون از امروز تا دوشنبه ۲۲ دی‌ماه، هر روز از ساعت ۱۰ تا ۱۴، در گنجینه نسخ خطی و نادر واقع در تالار خوارزمی کتابخانه ملی ایران میزبان بازدیدکنندگان است.