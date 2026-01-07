معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار فارس گفت: به منظور مدیریت آثار اجرای طرح حذف ارز ترجیحی، کارگروه تنظیم و نظارت بر بازار در استان تشکیل شد.

مسعود گودرزی افزود: در این کارگروه مجموعه‌های مختلف و دستگاه‌های اقتصادی، انتظامی، امنیتی و قضایی عضویت دارند و از موضوعاتی که از سوی این کارگروه رصد خواهد شد، میزان و مقدار کالای موجود در بازار و جلوگیری از کمبود کالا است.

گودرزی با اشاره به کمبود روغن در بازار گفت: در همین راستا امروز افزون بر هزار تن روغن در بازار توزیع کردیم و هزار و ۲۰۰ تن دیگر هم در حال فرآوری است که در بازار توزیع می‌شود.

وی اظهار کرد: هزار تن روغن دیگر هم هفته آینده در بازار استان توزیع خواهیم کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار فارس، با اشاره به نشست با نمایندگان اصناف و بازاریان در اتاق اصناف مرکز فارس اظهار کرد: در این جلسه اصناف مختلف نقد‌ها و نگرانی‌های خود در خصوص آثار حذف ارز ترجیحی را بیان کردند.

گودرزی گفت: در این جلسه از اصناف خواسته شد که در موضوع بازار مسیرشان را از کسانی که مسائلشان ربطی به بازار ندارد، جدا کنند.

گودرزی ادامه داد: بجز روغن که برای جبران کمبود آن در حال عرضه این کالا در بازار هستیم، در سایر کالا‌ها کمبود نداریم.

وی اظهار کرد: دولت برای اینکه افزایش قیمت در برخی کالا‌ها را برای اقشار آسیب پذیر جبران کند، به دنبال این است که کالا‌های اساسی و مهم را در چارچوب کالا برگ توزیع کند که دهک‌های آن هم اعلام شده تا این افزایش قیمت ناشی از حذف ارز ترجیحی بتواند قدرت خرید مردم را ترمیم کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار فارس گفت: دستگاه نظارتی ما وظیفه ذاتی برای نظارت بر بازار را دارند و برای همین موضوع تنظیم و نظارت بر بازار در دستور کار است تا شاهد اتفاقاتی مانند گران فروشی یا احتکار را در بازار شاهد نباشیم.