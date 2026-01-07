معاون بیمه‌ای و امور استان‌های صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر کشور گفت: هم‌اکنون این صندوق عضویت سه میلیون و ۴۰۰ هزار عضو و ۲ میلیون و ۱۲۰ هزار بیمه‌پرداز فعال دارد.

۳ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر عضو صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،مهرزاد اکبرپور در آیین معارفه مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان افزود: این صندوق در سال ۱۳۸۳ تاسیس شد و با عضویت سه میلیون و ۴۰۰ هزار نفر و همچمین وجود۲ میلیون و ۱۲۰ هزار بیمه‌پرداز و ۲۳۲ هزار نفر مستمری‌بگیر فعال است.

وی افزود: صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر ایران به‌عنوان دومین بیمه اجتماعی کشور در حوزه‌های روستایی و عشایری مطرح است.

اکبرپور افزود: امروز بازنشستگی، از کارافتادگی، بازماندگی، حوادث ناشی از کار، انتقال بیمه سربازی در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر پیش‌بینی شده است.

وی یادآور شد: خدمات بیمه‌ای درمانی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر به‌طور رایگان ارائه می‌شود و تسهیلات ۳۰۰ میلیون تا ۵۰۰ میلیون ریالی برای اعضاء پیش‌بینی و این تسهیلات تاکنون برای ۱۸ هزار نفر تامین شده است.

معاون بیمه‌ای و امور استان‌های صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر کشور گفت: یک‌هزار و ۵۸۶ نفر در کارگزاری‌های این بیمه در ایران فعال هستند که از این تعداد ۳۰ کارگزاری در چهارمحال و بختیاری خدمت می‌کنند.

وی گفت:هم‌اکنون ۴۸ هزار نفر در جامعه هدف روستایی و عشایری زیرپوشش صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر چهارمحال و بختیاری هستند.

اکبرپور تاکید کرد: این در حالی است که جامعه هدف صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر چهارمحال و بختیاری بیش از ۱۵۸ هزار نفر است.

وی افزود: با بنیاد علوی تفاهم شد تا ۱۶ هزار بسته نوشت‌افزار به چهارمحال و بختیاری اختصاص دهد تا در اختیار خانوار‌های دارای شرایط قرار گیرد.