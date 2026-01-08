پخش زنده
رئیس مدارس و مراکز غیردولتی کردستان: یکهزار و ۷۹۰ دانشآموز مدارس غیردولتی استان در دوازدهمین جشنواره نوجوان خوارزمی ثبت نام کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، علی پناه گفت: دوازدهمین جشنواره نوجوان خوارزمی در سال تحصیلی جاری در مدارس غیردولتی دوره اول متوسطه استان در حال برگزاری است و تاکنون یکهزار و ۷۹۰ دانشآموز با ارائه طرحها و خلاقیتهای نوین در این رویداد ثبتنام کردهاند.
وی افزود: از مجموع ثبتنامکنندگان، یکهزار و ۲۳۹ نفر دختر و ۵۵۱ نفر پسر هستند که ۷۶۱ نفر در پایه هفتم، ۵۲۰ نفر در پایه هشتم و ۵۰۹ نفر در پایه نهم تحصیل میکنند.
رئیس مدارس و مراکز غیردولتی کردستان با بیان اینکه این جشنواره با شعار جشنواره ملی استعدادیابی نوجوان خوارزمی، رویدادی درونمدرسهای برگزار میشود، یادآور شد: رویکرد این دوره بر مبنای استیم، فناوریهای نوین و هوش مصنوعی بوده و تمرکز اصلی آن بر مراحل مدرسهای و منطقهای است.
علیپناه جشنواره نوجوان خوارزمی را یکی از معتبرترین برنامههای ملی وزارت آموزش و پرورش دانست و گفت: این جشنواره با هدف شناسایی، پرورش و نمایش توانمندیهای علمی، پژوهشی و مهارتی دانشآموزان برگزار میشود و نقش مؤثری در ترویج فرهنگ پژوهش، مشارکتجویی و نوآوری در نظام آموزشی دارد.
رئیس مدارس و مراکز غیردولتی کردستان با اشاره به برگزاری جشنواره در ۱۳ محور متنوع بیان کرد: حوزههای تربیت و یادگیری، حکمت و معارف اسلامی، قرآن و عربی، زبان و ادبیات فارسی، فرهنگ و هنر، سلامت و تربیت بدنی، کار و فناوری، علوم انسانی و مطالعات اجتماعی، ریاضیات، علوم تجربی، زبانهای خارجی، آداب و مهارتهای زندگی وبنیان خانواده از جمله محورهای این جشنواره است.
وی با اشاره به افزایش سطح رقابت در این جشنواره گفت: در یازدهمین دوره جشنواره نوجوان خوارزمی، آثار ۳۶ دانشآموز از مدارس غیردولتی استان برگزیده شد که ۲۰ نفر رتبه اول، ۱۰ نفر رتبه دوم و ۶ نفر رتبه سوم را کسب کردند.