آیت الله ناصری: با ساخت مجموعه تلویزیونی امیدوارها فرهنگ و اصالت یزدی ها به مردم کشور معرفی می شود

امیدوارها؛ معرف فرهنگ و ارزش‌های یزدی‌ها به مردم کشور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد آیت الله ناصری در بازدید از پشت صحنه سریال امیدوارها، ساخت چنین سریال‌های تلویزیونی را اقدامی مهم برای معرفی فرهنگ، هویت و ارزش‌های یزد دانست و از دست اندرکاران آن قدردانی کرد.

نماینده ولی فقیه در استان تصریح کرد: این اقدامات از سوی دیگر برای حفظ هویت و اصالت خانواده نیز بسیار مهم است.

آیت الله ناصری با تمجید از صدا و سیمای استان از دست اندرکاران این مجموعه خواست توجه خود را به جنبه‌های فرهنگی این اثر معطوف کنند.

آیت الله ناصری با اشاره به اینکه از نظر گردشگران سایر استان‌ها که به یزد می‌آیند، استان یزد تداعی بخش فرهنگ والای اسلامی و انسانی است افزود: نمود معماری یزد در ساختمان‌های قدیمی به گونه‌ای است که پیام هویت، اصالت و اخلاق را به مخاطبان القا می‌کند.

این سریال به تهیه کنندگی و کارگردانی داریوش یاوری و با موضوع اجتماعی از شش ماه قبل در یزد در دست ساخت است.

کار فیلمبرداری این سریال تا پایان دی ماه پایان خواهد یافت.

قرار است سریال امیدوار‌ها بعد از تدوین در یکی از شبکه‌های سراسری پخش شود.