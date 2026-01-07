پخش زنده
فرماندار شادگان از اهدای ۴۰ دستگاه ویلچر به مددجویان بهزیستی این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، یعقوب مقدم با اشاره به اهدای ویلچر به مددجویان زیر پوشش بهزیستی شادگان و با تاکید بر اهمیت حمایت از اقشار آسیبپذیر گفت: پشتیبانی از معلولان و مددجویان نهادهای حمایتی شادگان از اولویتهای مهم است.
وی با تاکید بر اهمیت حمایت از اقشار آسیبپذیر جامعه اظهار کرد: ۴۰ دستگاه ویلچر از محل اعتبارات وزارت نفت تامین و به سازمان بهزیستی شادگان تحویل شده است.
مقدم افزود: حمایت از معلولان و مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی از اولویتهای مهم دولت وفاق ملی است و همه دستگاههای شهرستان شادگان موظفاند در راستای کاهش مشکلات این قشر تلاش کنند.
فرماندار شادگان تصریح کرد: تهیه ویلچر توسط بهزیستی شهرستان برای مددجویان با همکاری وزارت نفت، کاری ارزشمند است که به طور حتم در آینده این حمایتها در جهت پشتیبانی از قشر آسیبپذیر شهرستان ادامه خواهد داشت.
مقدم بیان کرد: خدمت به مددجویان، معلولان و محرومان وظیفه همگان است که اجری چند برابر نزد خداوند دارد و اهدای این ویلچرها به مددجویان نیازمند میتواند در روحیه آنها تاثیر بسیار مثبتی داشته باشد.
وی با اشاره به ایجاد امکانات مناسب برای افراد دارای معلولیت در شادگان بیان کرد: فراهم کردن فرصتهای شغلی بخشی دیگر از نیازهای این قشر از جامعه است که مورد توجه قرار گرفته و تاکنون اقدامات خوبی در این راستا انجام شده است.
فرماندار شادگان با بیان اینکه کمک به نیازمندان تنها وظیفه دولت و سازمانهای دولتی نیست و تکلیف همگانی است افزود: هر یک از ما به عنوان عضوی از جامعه، مسئولیت داریم در حد توان خود به همنوعان نیازمند کمک کنیم.
مقدم با قدردانی از تلاشهای مجموعه بهزیستی شهرستان شادگان گفت: نهادهای حمایتی از جمله بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سایر دستگاههای مسئول باید بیش از پیش در کنار اقشار ضعیف و نیازمند باشند تا فشارهای معیشتی بر این خانوادهها به حداقل برسد.
وی با تاکید بر کمک به نیازمندان جامعه بیان کرد: جامعه معلولان و افراد توانخواه در این شهر جزو خانواده ما هستند و باید تلاش کنیم امکانات بهتری برای این افراد فراهم کنیم.
شادگان در فاصله ۷۰ کیلومتری اهواز، مرکز استان خوزستان، واقع است.