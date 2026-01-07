پخش زنده
نخستین مرحله لیگ جهانی کاراته وان سری آ ۲۰۲۶ از جمعه به میزبانی تفلیس آغاز میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نخستین مرحله لیگ جهانی کاراته وان سری آ در سال ۲۰۲۶ به میزبانی تفلیس گرجستان از جمعه ۱۹ دی آغاز میشود.
در این مرحله از رقابتها که با حضور ۱۲۵۷ ورزشکار از ۷۷ کشور برگزار میشود، ایران با ۱۶۰، ایتالیا با ۸۱ و ترکیه با ۷۹ ورزشکار بیشترین آمار ثبت نام را دارند.
تمامی اوزان کومیته با ۹۶ شرکت کننده و کاتا با ۱۲۸ ورزشکار رقابت خواهند کرد.
۲۴ داور از ایران قضاوت مسابقات را بر عهده دارند.
برنامه برگزاری مسابقات بدین شرح است:
جمعه ۱۹ دی: رقابتهای کاتا انفرادی بانوان و آقایان و کومیته اوزان ۸۴+ آقایان و ۶۸+ بانوان
شنبه ۲۰ دی: رقابتهای اوزان ۵۰- و ۵۵- کیلوگرم بانوان و ۶۰- و ۶۷- کیلوگرم آقایان
یکشنبه ۲۱ دی: اوزان ۶۱- و ۶۸- کیلوگرم بانوان و ۷۵- و ۸۴- کیلوگرم آقایان
رقابتهای کسب مدال برنز و فینال عصر همان روز برگزار میشود.