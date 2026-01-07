پخش زنده
امروز: -
جشنواره ملی طراحی لباس نگین دخت با معرفی برگزیدگان در طراحی و دوخت به کار خود پایان داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، دبیر جشنواره ملی طراحی لباس نگین دخت گفت: این جشنواره با هدف ترویج پوشش عفیفانه و آشنایی بانوان و جوانان با سبک لباس اسلامی در سه بخش دانشآموزی، دانشجویی و بخش ویژه طراحان و برندهای آزاد برگزار شده است.
نرگس مستقیمی، با اشاره به شروع فعالیتهای جشنواره از پانزدهم آبانماه، افزود: در این دوره به مدارس و دانشگاهها مراجعه کردیم و با دانشآموزان و دانشجویان گفتوگو و تعامل داشتیم تا آنان را به طراحی و استفاده از پوشش اسلامی تشویق کنیم.