به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، دبیر جشنواره ملی طراحی لباس نگین دخت گفت: این جشنواره با هدف ترویج پوشش عفیفانه و آشنایی بانوان و جوانان با سبک لباس اسلامی در سه بخش دانش‌آموزی، دانشجویی و بخش ویژه طراحان و برند‌های آزاد برگزار شده است.

نرگس مستقیمی، با اشاره به شروع فعالیت‌های جشنواره از پانزدهم آبان‌ماه، افزود: در این دوره به مدارس و دانشگاه‌ها مراجعه کردیم و با دانش‌آموزان و دانشجویان گفت‌و‌گو و تعامل داشتیم تا آنان را به طراحی و استفاده از پوشش اسلامی تشویق کنیم.

در پایان این مراسم از بیست نفر از برگزیدگان قدردانی شد.