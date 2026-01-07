پخش زنده
مدیر جهاد کشاورزی هویزه از شناسایی و مهر و موم یک واحد صنفی متخلف در زمینه احتکار روغن خوراکی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، منصور سعیدی مفرد اظهار داشت: در راستای اجرای مصوبات کمیته ویژه نظارت بر کالاهای اساسی و تنظیم بازار شهرستان هویزه و با هدف صیانت از حقوق مصرفکنندگان و مقابله با هرگونه اخلال در بازار، یک واحد صنفی متخلف در زمینه احتکار روغن خوراکی شناسایی شد.
وی افزود: این واحد صنفی در جریان بازرسیهای مشترک و مستمر عوامل اجرایی ستاد تنظیم بازار با همکاری نیروهای امنیتی و اداره اطلاعات سپاه و با حضور نماینده دادستان مورد بازرسی قرار گرفت که طی آن مقادیر قابل توجهی روغن خوراکی احتکار شده کشف و ضبط شد.
سعیدی منفرد تصریح کرد: در ادامه ضمن تشکیل پرونده قضایی برای واحد متخلف، دستور پلمب محل کسب صادر و اجرا شد تا از ادامه فعالیت غیرقانونی و اخلال در روند توزیع کالاهای اساسی جلوگیری به عمل آید.
مدیر جهاد کشاورزی هویزه ضمن تاکید بر تداوم نظارتهای میدانی و برخورد قاطع با متخلفان، از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف در زمینه احتکار، گرانفروشی و عرضه خارج از شبکه کالاهای اساسی، مراتب را از طریق مراجع ذیربط گزارش دهند.