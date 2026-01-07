به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، در این نمایشگاه، آثار ۵۰ نفر از دانشجویان رشته‌های طراحی لباس و صنایع دستی در معرض دید عموم قرار گرفته است.

این نمایشگاه با هدف حفظ و ترویج فرهنگ پوشش محلی صورت گرفته تا نسل جوان، به‌ویژه دانشجویان طراحی لباس، با روند تغییرات پوشش سنتی آشنا شوند.

در این نمایشگاه پوشش زنان منطقه از دهه ۱۳۳۰ تاکنون به نمایش گذاشته شده است.

این نمایشگاه به مدت چهار روز برای بازدید علاقمندان دایر است.